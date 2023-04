Milan-Napoli: Ecco chi vince, il pronostico della TV americana. Sono tutti d’accordo -VIDEO

Champions League, Milan-Napoli, il pronostico della TV americana sulle possibili finaliste della massima competizione europea.

Il pronostico della TV americana per la partita tra Milan e Napoli è molto chiaro: tutti i commentatori sono d’accordo, tranne uno. Durante la trasmissione di CBS Sports Golazo, i pronostici vedono un’italiana in finale di Champions League ad Istanbul. Da un lato, c’è il Manchester City di Guardiola, dall’altro una squadra sorpresa.

La semifinale tra Manchester City e la squadra di Guardiola sembra ormai acquisita, dopo la vittoria schiacciante contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale. Ma chi incontrerà il Manchester City in finale? Secondo i commentatori americani, una delle tre italiane rimaste in gara – Inter, Milan o Napoli – raggiungerà la finale.

L’Inter di Simone Inzaghi ha già superato il Benfica con una vittoria convincente, mentre il Napoli di Luciano Spalletti sta lottando nonostante le assenze di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Secondo i commentatori americani, la semifinale della parte destra del tabellone dovrebbe vedere Napoli contro Inter, con il Milan che non sembra essere considerato un’opzione molto probabile.

Tuttavia, c’è un pronostico controcorrente: Peter Schmeichel crede che il Milan supererà i quarti di finale e raggiungerà la finale. Ironia della sorte, tutti gli ospiti tranne uno, sono certi che la finale vedrà il Manchester City contro i partenopei.

Insomma, secondo il pronostico della TV americana, la partita tra Milan e Napoli non sembra offrire molte sorprese. La lotta per la finale si giocherà tra le squadre italiane rimaste in gioco e il Manchester City di Guardiola. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo presto.