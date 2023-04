Repubblica – “Raspadori carico vuole giocare Milan-Napoli, le ultime novità”

Giacomo Raspadori sta bene e gioca Milan-Napoli, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Luciano Spalletti a Prime Video non ha sciolto la riserva su Raspadori, ma nel provino di questa mattina sono arrivate delle buone indicazioni. Il tecnico del Napoli ha anche delle alternative come Elmas, Lozano e Kvaratskhelia, ma l’obiettivo principale è recuperare Raspadori nella formazione del Napoli che sfida il Milan.

Milan-Napoli: Raspadori titolare

Ecco quanto riferisce Repubblica che dà le ultime notizie sulla formazione del Napoli in Champions League: “Sta meglio, Giacomo Raspadori. Molto meglio. Ma in ogni caso, per Luciano Spalletti è il momento delle riflessioni: puntare su di lui a gara iniziata oppure dall’inizio? La scelta sembra essere caduta sulla seconda opzione. Jack partirà titolare per poi fare una staffetta probabilmente con Elmas, l’uomo ovunque, che è stato provato a lungo i

questi giorni al centro del tridente.

Napoli-Milan atto III. La squadra ha scelto come quartier generale l’Excelsior Gallia, la storica sede del calcio mercato di una volta. Raspadori vuole esserci: il riposo di questi giorni lo ha aiutato molto. Stamani è stato a colloquio con il tecnico azzurro a lungo anche perché, come sempre, nessun allenamento è previsto in queste ore. Come sempre sono ore di relax nel giorno della partita. Risveglio muscolare nella grande sala dell’albergo, con partitella di calcio tennis“.