Corbo: “Milan-Napoli, un dato importantissimo fa riflettere Spalletti”

La partita di calcio tra Napoli e Milan si avvicina e il giornalista Antonio Corbo ha espresso la sua opinione sulla sfida in un’intervista radiofonica.

Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio Crc, il giornalista Antonio Corbo ha analizzato la sfida di stasera tra Napoli e Milan. Corbo ha evidenziato l’importanza dell’aspetto atletico per il Napoli, il cui valore si è ridotto nelle ultime partite. In particolare, ha citato la famosa partita al Maradona contro il Milan, dove il Napoli ha subito 4 gol nonostante il 60% di possesso palla, a causa della mancanza di supporto atletico.

“Per la gara di stasera è importante che il Napoli sia in palla perchè nelle ultime gare è venuto meno il valore atletico. Se il Napoli avrà recuperato la base atletica e le motivazioni, la gara di questa sera la vedo bene”.

Corbo ha suggerito di schierare Raspadori al posto di Osimhen, elogiando anche la bravura dell’allenatore del Napoli, Spalletti. Il giornalista ha espresso preoccupazione per la recente mancanza di concentrazione del Napoli, mentre ha lodato il Milan per la determinazione a migliorarsi. Corbo ha concluso che le due squadre partono alla pari per la partita di stasera.

“Se posso rilevare un minimo di lacuna, credo che Spalletti si innamori della partita così come la imposta ed ha difficoltà poi nello smuovere l’assetto tattico durante la gara stessa. Forse non ha dosato bene le energie per tutta la stagione, probabilmente perché non credeva ad un corso così lungo in Champions, ma è solo un’idea. Temo che ci sia stato un momento di deconcentrazione dovuto alla tanta euforia.>

Il Milan invece si è concentrato come se dovesse aspettare la partita della vita creando i presupposti per un assalto. Il fatto che il Milan abbia cambiato 3 volte il modulo di gioco nell’ultimo periodo, mi dà l’idea di una squadra sempre alla ricerca di migliorarsi. Credo che stasera le due squadre partano alla pari perchè anche il 4-0 del Maradona è stato dimenticato: godiamoci la partita”.