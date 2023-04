Landoni: “Milan favorito, la classifica non conta” De Maggio interviene a gamba tesa

Secondo Carlo Landoni di Sportmediaset il Milan è favorito sul Napoli per il passaggio del turno di Champions League.

“Visto quanto è accaduto nelle ultime settimane, l’andamento delle due squadre e tenendo conto anche del 4-0 del Milan al Maradona, penso che i rossoneri siano favoriti per il passaggio del turno” dice Carlo Landoni che dà un “51% di possibilità di passare il turno al Milan, rispetto alla squadra di Spalletti“.

Una dichiarazione fatta durante la diretta di Radio Goal, a cui Valter De Maggio replica: “Dire che una squadra come il Napoli, che ha 22 punti di vantaggio in classifica rispetto al Milan, non sia favorita, mi sembra eccessivo“.

Ma Landoni precisa: “In questo momento la classifica non conta. È una doppia sfida ed io credo che il Milan abbia più possibilità di passare il turno rispetto al Napoli. Poi ovviamente ci sono opinioni discordanti dalla mia e va bene così“.

Secondo De Maggio, invece il divario che c’è in classifica di Serie A tra i due club non è avvenuto per caso, per questo motivo è convinto che gli azzurri faranno una grande partita a San Siro.