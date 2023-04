De Laurentiis dice “no” a Berlusconi: il retroscena che coinvolge il Napoli e il Monza

Monza e l’obiettivo Europa: il retroscena con il Napoli e il rifiuto di De Laurentiis per l’acquisto di Gaetano.

Il Monza sta stupendo tutti in questa stagione, superando le aspettative e posizionandosi al tredicesimo posto della classifica di Serie A, con ben 35 punti conquistati. Nonostante quando detto il presidente Silvio Berlusconi ambisce a portare la squadra addirittura in Europa, sebbene questo obiettivo sembri ancora lontano. L’ex premier non sembra intenzionato a mollare e, insieme ad Adriano Galliani, cercherà sicuramente di raggiungere questo traguardo nelle prossime stagioni. Ma c’è un retroscena interessante che coinvolge il Napoli e il Monza.

Gianluca Gaetano al Monza? Il retroscena che vede per protagonisti De Laurentiis e Berlusconi

In passato i dirigenti del club brianzolo si erano interessati a Gianluca Gaetano tanto che lo stesso Berlusconi, insieme a Galliani, aveva valutato l’acquisto a titolo definitivo del giovane trequartista. Non senza trovare un ostacolo quale il presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis infatti ha rifiutato categoricamente l’offerta: “Ti ringrazio, ma non posso cedertelo”. Pertanto Gaetano è stato lasciato in prestito alla Cremonese prima di fare ritorno al Napoli nella stagione attuale.