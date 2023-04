De Laurentiis: “Juve coinvolta in scandali, ecco perchè il Napoli non vinceva”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla della grande stagione della squadra azzurra, ma non risparmia critiche alla Juventus per gli scandali extra campo.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso il suo parere sulla grande stagione della squadra azzurra in un’intervista al giornale olandese Telegraaf. Nonostante il successo della compagine guidata da Luciano Spalletti, De Laurentiis ha lanciato una vera e propria frecciata alla Juventus, coinvolta in vari scandali e inchieste al di fuori del campo di gioco.

Secondo il patron azzurro il fatto che la squadra partenopea non abbia vinto lo scudetto da diversi anni non è solo colpa loro, ma anche di altri fattori che stanno venendo alla luce: “Il fatto che il Napoli non vinca lo scudetto da tanti anni non è dovuto solo al Napoli stesso, ma anche ad altri fattori che ora stanno lentamente ma inesorabilmente venendo a galla. Ma non voglio aggiungere altro a riguardo”, ha sottolineato De Laurentiis.

Il progetto di De Laurentiis, una serie tv sulla vittoria del terzo scudetto

De Laurentiis, nella stessa intervista, ha poi rivelato di voler realizzare un progetto personale su una serie TV ambientata a Napoli, incentrata sulla vittoria del terzo scudetto della squadra azzurra allenata da Spalletti. “Abbiamo pensato di realizzare una serie tv sull’argomento, con la Cbs negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato al terzo scudetto. Ma vinciamo prima quello…“. Ha concluso il presidente del Napoli.