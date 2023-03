Lo stadio fa ricco il Napoli di De Laurentiis: ricavi da record nella stagione 2022/23

Lo stadio Maradona fa registrare ricavi da record nella stagione 2022/23 del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

In casa Napoli vincere conviene, perché è chiaro che sull’onda dell’entusiasmo si acquistino più biglietti, ma anche più maglie e altri gadget ufficiali della SSCN. Insomma la passione va alimentata, nonostante quella partenopea parta da una base più che solida. Ma chiaramente a tutti fa piacere vincere, o quanto essere in grado di poter competere a grandi livelli.

Basti pensare all’attesa spasmodica che c’è per l’acquisto del biglietto di Napoli-Milan in Champions League. Tutti vogliono esserci, nonostante non ci sia garanzia di vittoria.

Napoli: i ricavi dello stadio stagione 2022/23

Sul Corriere dello Sport in edicola oggi c’è un focus che parla del Napoli e dei ricavi dello stadio nella stagione 2022/23, la stima è di circa 35 milioni di euro. Solo per Napoli-Milan di Champions possono entrare 7 milioni di euro per il club azzurro. Soldi che possono finanziare ingaggi, strutture, ma anche acquisto di nuovi calciatori.

Ecco quanto si legge sul quotidiano sportivo sugli introiti incassati dal Napoli: “La curve si riempiono e la curva cresce: più vittorie, più spettatori. Introiti fondamentali per l’economia di un club che – giova ripeterlo – non si avvale di dollari, petrodollari o colossi asiatici. Mercato, marketing e merchandising. E stadio, la nuova voce importante di un bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi: -129,8 milioni dal 2020 secondo Calcio e Finanza. I ricavi-gara della stagione 2021-2022? 12,1 milioni. Un terzo rispetto ai giorni nostri: la passione farà mercato, rinnovi e progetti ambiziosi“.