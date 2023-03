PRONOSTICI NAPOLI – MILAN: PASSAGGIO DI CONSEGNE PER LO SCUDETTO?

La squadra campione in carica arriva a Napoli, con la squadra azzurra davvero lanciata verso il 3° tricolore della sua storia.

Sembra quasi un passaggio di consegne, un match che può ufficialmente decretare l’apertura del ciclo dei ragazzi di Spalletti.

Stiamo calmi però e partiamo dall’inizio: il Milan è campione, ma non ha saputo ripetere la straordinaria stagione passata in cui ha annichilito ogni suo avversario. Quest’anno, il suo posto, lo ha preso fin qui il Napoli di Spalletti, che è addirittura riuscito ad andare oltre dominando in maniera inequivocabile il campionato e tutti i suoi protagonisti.

Il Napoli è davvero forte, e se presterà attenzione al Milan siamo convinti che non ci sarà storia: troppo il divario tecnico tra le due squadre. Però il Milan è un gruppo coeso che sa tirare fuori il massimo da giocatori apparentemente non di livello mondiale.

Andiamo a scoprire nel dettaglio gli stati di forma della squadra rossonera e di quella azzurra, così come i loro uomini più importanti in campo e i moduli utilizzati in questo momento.

Troverai tutte queste informazioni nel prossimo paragrafo.

UN NAPOLI QUASI PERFETTO OSPITA UN MILAN ESTREMAMENTE IMPERFETTO

La squadra di Mister Spalletti ha vissuto una stagione fin qui stratosferica, unica e forse irripetibile.

Tante le vittorie con dominio dell’avversario, tantissimi i punti fin qui conquistati: Kvaratskhelia e Osimhen sono i leoni di questo Napoli, ma nel 4-3-3 dei partenopei di talento ce n’è da (NON) vendere!

Una squadra che ha rasentato la perfezione in più occasioni, salvo un paio di partite in cui ha dovuto cedere all’avversario: parliamo delle sfide con Inter e Lazio, dove i campani hanno perso.

Osservando il Milan, si tratta pur sempre di una squadra molto temibile: stiamo pur sempre parlando dei campioni in carica, dunque il rispetto è d’obbligo.

Nel match d’andata poi, i rossoneri, furono in grado di mettere in seria difficoltà gli azzurri, anche se alla fine furono quest’ultimi a portare a casa la vittoria.

Il Diavolo adesso gioca con una difesa a 3 e con delle mezzepunte che hanno preso il posto dei vecchi esterni tanto cari a Pioli: un cambiamento necessario, dovuto al fatto che, gli avversari, avevano trovato il modo di fermare Leao e compagni.

Andiamo a vedere le quote e i pronostici di Napoli – Milan, nel paragrafo qui in basso.

PRONOSTICI NAPOLI – MILAN: PARTENOPEI A CACCIA DEI 3 PUNTI

Napoli Pareggio Milan 1.77 3.58 4.64

Analizzando più nello specifico le quote e i pronostici di Napoli – Milan, scopriamo come gli azzurri siano chiaramente i favoriti della contesa.

1.77 è la quota per un loro trionfo, mentre 4.64 nel caso in cui siano i rossoneri a portare a casa i 3 punti.

Il pareggio, invece, viene offerto a 3.58.

Ci sarà spettacolo, di questo siamo certi: il Napoli vorrà dimostrare di essere più forte di chi ha lo scudetto cucito sul petto, mentre il Milan avrà un moto d’orgoglio per difendere questo suo status destinato a cambiare nei prossimi mesi.