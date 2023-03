Rinnovo Kvaratskhelia, De Laurentiis ha una tentazione c’entra Osimhen

Il Mattino annuncia il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, ingaggio raddoppiato. Aurelio De Laurentiis vuole tenere anche Victor Osimhen.

Le voci di calciomercato su Kvaratskhelia diventano sempre più pressanti. Il giocatore si è messo in mostra con la maglia del Napoli ed è diventato uno degli attaccanti più ambiti a livello europeo. Per lui sono in fila Manchester City, Real Madrid, ma anche Psg, Chelsea e Manchester United. Insomma quei top club che si possono permettere di non badare a spese. Anche perché per chiunque volesse comprare Kvaratskhelia dovrà come minimo mettere sul tavolo 100 milioni di euro, cifra sempre in aumento.

Kvaratskhelia ed il rinnovo col Napoli

Nella giornata di ieri sul nuovo contratto di Kvara col Napoli è arrivata una secca smentita da parte di Sky Sport. Ma secondo Il Mattino le cose stanno diversamente: “Kvara deve attendere giugno: firmerà un prolungamento del contratto cn l’aumento dello stipendio ma a 2,5 milioni di euro. Perché il salary cap di De Laurentiis è

intoccabile: 75 milioni di monte ingaggi, con il tetto massimo, per l’appunto, di 2,5 milioni netti a calciatore. Non ci saranno eccezioni, anche se c’è la tentazione di fare

l’impossibile per trattenere Osimhen. Ma gli equilibri di uno spogliatoio e la solidità economica della società sono più importanti di avere stelle o stelline”.