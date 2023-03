Dalla Francia: “Kvaratskhelia rinnova col Napoli”

Kvicha Kvaratskhelia è pronto a firmare il rinnovo con il Napoli, il georgiano avrà un ingaggio raddoppiato.

Arrivano ancora conferme per il rinnovo di contratto di Kvicha Kvaratskhelia con la SSCN. Il giocatore georgiano piace a tantissimi club, tra cui il Psg, club che si può permettere di non badare a spese.

Il giocatore però è pronto a restare a Napoli, come si è detto più volte. A quanto pare nemmeno le sirene dei top club europei sembrano intaccare la volontà di Kvaratskhelia di vestire l’azzurro, come fanno sapere dalla Francia i colleghi di footmercato.

Napoli, c’è il rinnovo di Kvaratskhelia

Il portale transalpino scrive che ci sarà un rinnovo di contratto di Kvaratskhelia con il Napoli fino al 2018, con un ingaggio che passerà da 1 milione di euro attuale a 2,5 milioni di euro, che può arrivare a 4 attraverso alcuni bonus. Attualmente, specifica footmercato, l’ingaggio più alto in casa Napoli è quello di Osimhen che percepisce 5 milioni di euro, ma è una eccezione, visto che il tetto è stato fissato da tempo a 3,5 milioni di euro.

Secondo quanto scrivono in Francia nel contratto di Kvaratskhelia non è previsto nessuna clausola rescissoria e chiunque voglia solo sedersi a palare di una cessione dovrà partire da una base d’asta di 100 milioni di euro. La volontà di De Laurentiis resta quella di tenere Kvaratskhelia in azzurro anche nella prossima stagione.