Bardelli TicketOne: “Biglietti Napoli-Milan vendita libera, ecco come funziona”

Biglietti Napoli-Milan di Champions League: Amedeo Bardelli di TicketOne spiega come funziona la vendita libera dei tagliandi.

Napoli-Milan valida per i quarti di ritorno di Champions League, è una delle partite più attese della stagione. A Napoli è già corsa al tagliando. Al momento i biglietti per Napoli-Milan possono essere acquistati solo da chi ha un abbonamento e la prelazione scadrà domani 30 aprile alle ore 12. “L’abbonato può acquistare un singolo ticket e non può acquistarne per altri, questo perché in quanto abbonato ha diritto ad uno sconto personale che non vale per gli altri, oltre ovviamente al diritto di prelazione“.

Biglietti Napoli-Milan Champions League: come acquistarli

C’è grande attesa per chi non ha l’abbonamento (sono circa 11mila le tessere vendute ndr) e si prevede che di questi circa il 70-80% comprerà anche in anteprima il tagliando per vedere la sfida con il Milan in Champions League.

Ma quando saranno venduti i biglietti per Napoli-Milan per chi non è abbonato? La risposta viene data da Bardelli di TicketOne che a Radio Goal dice: “Le modalità di acquisto per coloro che non sono abbonati verranno segnalate dalla società azzurra appena terminerà il diritto di prelazione. Sicuramente per acquistare il tagliando servirà la fidelity card“.

In questi giorni c’è stata più di qualche polemica per i prezzi dei tagliandi per la sfida di Champions League tra Napoli e Milan, ma Bardelli precisa: “Il costo è simile a quello di altre società italiane e non che stanno disputando questa fase della competizione, non c’è nulla di eccezionale. Stiamo parlando di un momento storico, con la squadra del Napoli più forte di sempre, credo che chiunque vorrebbe essere al Maradona a godersi questo momento. Sono sicuro che ci sarà il soldout, anzi credo che ci vorrebbe uno stadio da 200 mila posti“.

Poi Bardelli sottolinea: “La società ha blindato la vendita dei biglietti, che può essere fatta solo attraverso i canali ufficiali, ovvero store autorizzati e sito di TicketOne. Invito tutti a non comprare da truffatori, anche perché sarebbero subito segnalati, i controlli sono stati anche raddoppiati rispetto al passato. Chi non ha il biglietto può tranquillamente guardare la partita a casa“.