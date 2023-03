Ostigard: “Scudetto e Champions un sogno! Kvara mi ha detto una cosa. Ho un messaggio per i tifosi del Napoli”

Il difensore del Napoli, Leo Ostigard, parla della sua esperienza in azzurro agli ordini di Spalletti e promette un grande regalo ai tifosi.

Leo Ostigard, difensore del Napoli, ha ritrovato continuità e minuti in campo con la nazionale norvegese durante la partita contro la Georgia, rappresentata dall’amico-rivale Kvaratkshelia. Nonostante il risultato dell’1-1, il giocatore norvegese ha evidenziato la presenza di ottime occasioni, che tuttavia non sono state sfruttate a pieno. «Io e Kvaratskhelia ci vogliamo bene, siamo amici, siamo rimasti a parlare dopo il match per qualche minuto, abbiamo provato a fermarlo per tutto il match. Lui è un grande calciatore ma in nazionale gioca in modo differente rispetto a quanto vediamo a Napoli», ha dichiarato Ostigard in mixed zone.

Il difensore norvegese ha anche commentato la situazione attuale del Napoli, squadra che attualmente si trova in testa alla classifica. «È fantastico quello che stiamo facendo con il Napoli, la squadra sta giocando alla grande, siamo primi e dobbiamo restare concentrati sui nostri obiettivi», ha detto Ostigard. Tuttavia, il giocatore ha espresso il desiderio di giocare di più, ma ha anche sottolineato il buon rendimento degli altri difensori della squadra, Kim e Rrahmani. “I tifosi e l’atmosfera allo stadio e in città sono incredibili, siamo molto felici e sono molto felice dei nostri tifosi. Vogliamo regalargli una grandissima gioia”. .

Inoltre, Ostigard ha evidenziato l’importanza di lavorare come gruppo e di restare concentrati sulle prossime sfide, tra cui la sfida contro il Milan, una squadra forte ed esperta. «Dovremo pensare a una gara per volta per non sbagliare», ha concluso Ostigard.