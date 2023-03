Morto Carmine Tascone, Napoli e il calcio campano in lutto: Famose le frasi su De Laurentiis e Giuntoli

E’ scomparso a 86 anni, dopo una lunga malattia, l’ex allenatore e talent scout Carmine Tascone tutto il calcio campano in lutto.

Il calcio campano è in lutto per la scomparsa di Carmine Tascone, ex allenatore e talent scout, morto a 86 anni dopo una lunga malattia. Tascone, dopo aver fatto carriera come attaccante, aveva dedicato la sua vita al calcio, diventando un allenatore molto apprezzato in molte squadre campane e, successivamente, uno dei più importanti talent scout del panorama calcistico italiano. A lui si devono le scoperte di grandi calciatori come Bruscolotti, Ferrara, Cannavaro e D’Ambrosio, giocatore dell’Inter e già convocato in Nazionale. Proprio quest’ultimo era uno dei talenti che aveva scoperto nella sua scuola calcio Damiano Promotion, insieme al figlio Massimiliano, vincitore di due titoli nazionali nel 2000 e nel 2001.



Tascone si era dedicato anche all’attività di opinionista televisivo e radiofonico, commentando tutto ciò che riguardava il calcio, dai dilettanti alle squadre nazionali. Inoltre, aveva promosso la riunione di ex calciatori e allenatori per la santa messa nella Basilica del Carmine, con l’intento di mantenere vivo lo spirito di squadra anche al di fuori del campo di gioco.

Le sue condizioni di salute si erano aggravate subito dopo il suo 86° compleanno, il 22 marzo scorso. In queste ore, gli ex allievi di Tascone sono vicini alla sua famiglia, tra cui Tommaso Mandato, ex calciatore diventato avvocato esperto in diritto sportivo grazie alla collaborazione con Carmine e la sua agenzia per giovani calciatori. I funerali si svolgeranno in forma privata