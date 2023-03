Rapuano per Napoli-Milan Rocchi non ferma Chiffi, e Mazzoleni, dopo i disastri di Inter-Juve

Napoli-Milan arbitra Rapuano, Doveri al VAR. Rocchi non ferma Chiffi e Mazzoleni dopo Inter-Juventus.

L’Aia ha reso noti i nominativi degli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 2 aprile. Nonostante le forti polemiche scaturite dall’ultimo Inter-Juve, il designatore Rocchi Rocchi non ha fermato né Chiffi né Mazzoleni, rispettivamente arbitro e Var di quella partita, che sono stati invece designati al Var in questa giornata.

Chiffi, famoso per aver negato dei rigori lampanti al Napoli contro la Fiorentina e la Salernitana, è sempre stato molto vicino alla Juventus, tanto da essere soprannominato ironicamente sui social: “il salvatore della Juventus”. Questa scelta, insieme alla precedente designazione di Mazzoleni, ha scatenato la reazione di Paolo Ziliani, che su Twitter ha attaccato duramente FIGC, Lega Serie A, politica e media per aver appoggiato la Juventus nonostante gli illeciti commessi dal club bianconero, e ha affermato che “tutto questo schifo non servirà” a salvare la Juventus dalle conseguenze dei suoi comportamenti scorretti. Invece, la partita tra Napoli e Milan sarà affidata a Rapuano, con Di Paolo al Var e Doveri come quarto uomo.

Napoli – Milan domenica ore 20.45

Rapuano

Giallatini – Perrotti

Iv: Doveri

Var: Di Paolo

Avar: La Penna