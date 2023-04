Bucchioni attacca i tifosi del Napoli: “Mancanza di rispetto verso Spalletti e la squadra”

Enzo Bucchioni attacca i tifosi del Napoli, ritenendo che c’è mancanza di rispetto verso Spalletti e la squadra

Enzo Bucchioni esprime la sua opinione su Milan-Napoli ai microfoni di Forza Napoli Sempre, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Luciano Spalletti dice di voler lasciare la panchina vuota, se al ritorno non ci sarà un Maradona pronto a sostenere il Napoli? Ha perfettamente ragione: lo spettacolo della gara di campionato, con un Maradona senza cori a favore degli azzurri, ha dell’incredibile. Da parte dei tifosi, secondo me, c’è stata una totale mancanza di rispetto verso Spalletti, i giocatori e tutta Napoli. E’ un momento storico, arriva lo scudetto: il Napoli dovrebbe essere esaltato, ci dovrebbe essere un’unione di intenti e non si dovrebbe cercare lo scontro con la società”.

Per Bucchioni inaccettabile mancanza di rispetto dei tifosi verso Spalletti e la squadra

Bucchioni ha poi proseguito: “La città festeggerà un titolo che manca da oltre trent’anni e dovrebbe dare l’ultima spinta emozionale, accompagnare verso un altro obiettivo possibile, la Champions, con tutta la sua forza. Com’è possibile avere uno stadio muto in una gara importante come quella di campionato contro il Milan? E’ inaccettabile, una roba che se la vai a raccontare non ci crede nessuno: ‘Ma come, il Napoli non ha il tifo dalla sua parte?’. Lasciamo perdere De Laurentiis, non mi interessa nemmeno sapere chi abbia ragione o creda di averne”.

“Di questo passo, crolla tutto quello che è stato fatto finora. E’ una grande mancanza di rispetto per chi ha lavorato e ti sta portando gioia e soddisfazioni, diffondendo il nome della tua città nel mondo. Mettete da parte tutto il resto, adesso in testa ci deve essere solo la squadra” ha sentenziato Bucchioni.