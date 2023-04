Il Napoli si ferma sulla traversa di Osimhen: solo pari col Verona

Il Napoli pareggia con il Verona: 0-0, la squadra di Spalletti ritrova Osimhen e resta a 14 punti sulla Lazio.

Luciano Spalletti fa turnover e rivoluziona completamente l’attacco con Politano a sinistra, Raspadori al centro e Lozano al posto di Karatskhelia.

Sorpresa anche a centrocampo dove Lobotka rimane in panchina, al suo posto c’è Demme con Elmas e Anguissa. Il centrocampista africano sarà squalificato in Champions League, per questo gioca titolare, così come Kim che prende il posto di Rrahmani con Juan Jesus, Di Lorenzo e Olivera. In porta ci va sempre Meret.

Il Napoli parte forte e tiene il dominio del campo, gli azzurri fanno fatica a trovare sbocchi offensivi anche perché l’attacco è anomalo, ma tengono palla e fanno girare bene il pallone con Anguissa e Elmas che fungono da registi aggiunti.

Al 15′ bella iniziativa, con Raspadori che recupera palla, scarica su Demme che imbuca per Olivera e scarica per l’inserimento di Raspadori che per un soffio non riesce a colpire il pallone.

Annullato gol al Napoli al 19′, per fuorigioco di Elmas che si trova sulla traiettoria della palla, terminata in rete dopo un rimpallo sul difensore avversario.

Il primo tempo termina in parità, con gli azzurri che sono padroni del campo, ma non riescono a trovare sfogo sulle punte.

Il secondo tempo riprende senza sorprese: stesso canovaccio tattico, il Napoli tiene palla, il Verona si difende in maniera ordinata. Al 59′ ci prova Di Lorenzo che riempie l’area di rigore, ma il suo colpo di testa è troppo debole e si spegne sul fondo.

Il Napoli sale di giri con Di Lorenzo che al 59′ viene lanciato sulla fascia, sguscia in area di rigore, ma al moemnto del passaggio decisivo viene rimpallato da Tameze.

Spalletti cambia il Napoli al minuto 64, entrano Zielinski e Kvaratskhelia al posto di Demme e Lozano. Napoli più sbilanciato in avanti

Nel Verona invece si vede Djuricic al posto di Gaich e dentro Coppola al posto di Ceccherini già ammonito.

Al 72′ il tecnico del Napoli rompe gli indugi e fa entrare Lobotka ed Osimhen al posto di Elmas e Raspadori.

Al minuto 80 Di Lorenzo inventa un colpo di tacco favoloso dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il difensore al momento del tiro sbaglia completamente la mira.

La grande occasione da gol per il Napoli arriva al minuto 82 con Osimhen che cerca la triangolazione con Anguissa, il pallone rimbalza su un difensore avversario, così il nigeriano decide di colpire al volo ma il pallone si stampa sulla traversa.

Al 90′ il Verona ha l’occasione clamorosa per andare in vantaggio, Kvaratskhelia perde palla sulla trequarti, innesca Ngonge che ha una prateria davanti senza alcun difensore, ma l’attaccante scaligero davanti a Meret prova un pallonetto impossibileche si spegne fuori.