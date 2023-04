Insulti e minacce di morte a Theo Hernandez, Gazzetta: “Il motivo dell’odio dei napoletani”

Scintille in campo e polemiche fuori: oltre 6000 commenti e insulti al calciatore del Milan, Theo Hernandez, che hanno scatenato indignazione.

Ieri il difensore del Milan Theo Hernandez ha voluto festeggiare il compleanno del figlio con una tenera foto sui social che ritraeva il giocatore stesso con il bambino in braccio, ma il tutto ha sollevato indignazione e preoccupazione sul web. Il motivo? Gli insulti ricevuti dai tifosi napoletani.

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, riporta che i commenti negativi sono stati oltre 6000 con diversi commenti provenienti proprio dai sostenitori del Napoli che sembrano avere dei rancori nei confronti di Theo fin dalla partita d’andata a causa delle polemiche con Lozano e dei due falli che hanno portato all’espulsione di Anguissa. Tuttavia, alcuni commenti sono andati oltre ogni limite di decenza, con dei veri e propri insulti e minacce di morte nei confronti del calciatore. La situazione è estremamente vergognosa e suscita preoccupazione per la gravità delle espressioni utilizzate: “Nelle ultime ore si sono accumulati i commenti, superando quota 6000: non solo di fan e tifosi rossoneri, che si sono uniti nella festa, ma anche dei sostenitori del Napoli. Che lo hanno nel mirino dalla partita d’andata: per le scintille con Lozano e i due falli che hanno portato all’espulsione di Anguissa. Dai napoletani auguri di tutt’altro tenore: i peggiori in assoluto. Commenti vergognosi, in cui si arriva addirittura a sperare nella morte del giocatore del Milan”.