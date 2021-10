Spalletti incontra i tifosi all’esterno del Maradona: “Grazie, difendiamo i calciatori” – VIDEO

Luciano Spalletti incontra i tifosi del Napoli all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, prima della sfida con la Roma. Il tecnico del Napoli nel pomeriggio ha parlato in conferenza stampa, caricando l’ambiente in vista della sfida con i giallorossi. Una partita importantissima perché Mourinho e la Roma vorranno riscattare la figuraccia fatta in Conference League. Il Napoli, invece, vuole mantenere il primo posto e magari sfruttare anche un turno favorevole, dato che nella nona giornata di Serie A è previsto anche il match Inter-Juventus. Il gesto di Spalletti che incontra i tifosi del Napoli è importantissimo. Perché fa capire quanto l’allenatore sia legato alla città e quanto richieda il sostegno del pubblico. Un gesto davvero bellissimo del tecnico toscano che fin dal primo giorno del suo arrivo in azzurro ha voluto creare il legame con la città.

Spalletti incontra i tifosi del Napoli: “Importante la vostra vicinanza”

Il tecnico del Napoli per far capire quanto siano importanti i tifosi, ha voluto che i suoi ragazzi si allenassero con le casacche con la scritta: “Sarò con te“, ricalcando uno dei cori degli ultras. Quei gruppi organizzati che in queste giornate stanno disertando lo stadio, a causa di un regolamento d’uso a maglie troppo strette che non viene utilizzato in altri posti d’Italia. “La vostra vicinanza è moto importante, tuteliamo i ragazzi che sono la cosa più importante” ha detto il tecnico durante il colloquio con i supporters azzurri. La speranza è che i gruppi possano rientrare di nuovo allo stadio, così che il Maradona possa esplodere di cori e non restare in silenzio, come avvenuto durante Napoli-Legia Varsavia in Europa League.