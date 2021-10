Spalletti incontra gli ultras del Napoli all’esterno del Maradona: Nuovo video

Spalletti e gli ultras del Napoli, l’incontro fuori o stadio Maradona. Il tecnico ha ringraziato i tifosi che hanno risposto con applausi e cori. Il video.

SPALLETTI INCONTRA GLI ULTRAS DEL NAPOLI

Il Napoli si è dato appuntamento allo stadio Maradona prima della partenza per Roma. A caricare la squadra vi era un nutrito gruppo di Ultras della Curva B che hanno fatto sentire il proprio sostegno con cori e applausi.

Luciano Spalletti prima di salire sul pullman si è diretto verso il gruppo degli ultras del Napoli per ringraziarli e per parlare con loro. Spalletti ha ringraziando gli ultras e tutti i tifosi presenti per il sostegno:

“Grazie, la vostra vicinanza è molto importante per noi. Ma ciò che davvero è importante è difendere i calciatori. In generale bisogna difendere i calciatori, perché sono loro quelli importanti. E voi siete una forza importante per noi. Siete tanta roba se ci state vicino“.

L’incontro tra Spalletti e gli ultras del Napoli è nato in seguito all’iniziativa del gruppo L’iniziativa degli Ultras Napoli 1972 che ha riscosso un nutrito seguito tra i tifosi azzurri. Il gruppo organizzato di supporters partenopei, ha fatto circolare un volantino in cui veniva chiesto ai tifosi azzurri di radunarsi all’esterno dello stadio in modo da caricare la squadra azzurra prima della partenza per la trasferta di Roma.

Le parole di Spalletti sono state ben accolte dagli ultras: “Grande mister!”, ha esclamato qualcuno. Il pullman è poi partito tra i cori degli ultras della squadra partenopea.