Mourinho: “Roma forte con un grande allenatore, il Napoli ci deve temere. Vi svelo la formazione”

Josè Mourinho in conferenza stampa su Roma-Napoli. Il tecnico dei giallorossi esalta la sua squadra: “Abbiamo grandi giocatori“. Il tecnico portoghese è stato al centro di vibranti polemiche dopo il maxi turnover in Conference League con annessa sconfitta umiliante per 6-1. Da grande uomo di comunicazione Mourinho ha presentato Roma-Napoli a modo suo, cercano di esaltare il suo gruppo. Quello che egli stesso aveva in qualche modo depotenziato con le dichiarazioni dopo Bodo Glimt-Roma in cui aveva parlato di giocatori non all’altezza della sfida. “Il Napoli è una grande squadra e sarà una partita contro un grande allenatore. Sarà difficile per noi, ma anche per loro. Abbiamo grandi giocatori e un grande allenatore” ha detto il tecnico. Mourinho ripropone di nuovo l’espressione utilizzata durante il siparietto con Spalletti: “Avrò un piacere tremendo nel salutare prima e dopo Spallettone. La partita di giovedì non si dimentica ma preferisco perdere una partita 6-1 che sei partite 1-0“.

Mourinho in conferenza stampa: “Gioca Zaniolo”

La vigilia di Roma-Napoli è stata segnata dal dubbio Zaniolo risolto da Mourinho: “Zaniolo e Karsdorp sono pronti per giocare” poi svela la formazione: “Giocheranno gli stessi che hanno giocato con la Juve“. Secondo Mourinho la sua squadra è molto forte e gli azzurri dovranno preoccuparsi di giocatori come “Zaniolo e Mkjitaryan. Loro sono bravi, ma anche i nostri lo sono. Dobbiamo sfruttare i punti forti degli avversari, ma anche Luciano sa che deve preoccuparsi di noi“.

Mourinho ed il turnover

Mourinho oltre che di Roma-Napoli parla anche della disfatta Europea. Il tecnico dei giallorossi si prende le responsabilità della sconfitta in Conference League: “Sono io l’unico responsabile di quella sconfitta. Non avrei mai pensato ad un risultato del genere. Ho proposto quella formazione per paura degli infortuni. Ho fatto scelte sbagliate e mi assumo le responsabilità“. In questo modo, però, Mourinho indirettamente fa capire che ha voluto preservare i giocatori migliori da un eventuale infortunio. Il big match Roma-Napoli per Mourinho non è un problema: “Sono partite che mi piacciono ma dobbiamo pensare al risultato finale. Negli scorsi anni siamo arrivati sesti o settimi, se miglioriamo la classifica di fine anno senza vincere big match io non ho alcun problema” dice il tecnico della Roma.

Anche Spalletti ha presentato Roma-Napoli in conferenza stampa, facendo complimenti al portoghese. Spalletti è anche andato a parlare anche con gli ultras per chiedere il loro sostegno, caricando ulteriormente l’ambiente partenopeo.