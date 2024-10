Spalletti rinuncia a Raspadori con il Belgio: ecco i ”napoletani’ coinvolti nella sfida di domani

L’Italia si prepara a sfidare il Belgio con un modulo 3-5-1-1, puntando su un centrocampo solido e dinamico per ottenere la vittoria.

In vista dell’imminente incontro contro il Belgio, Luciano Spalletti sembra avere le idee chiare riguardo alla formazione da schierare. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico italiano confermerà l’undici titolare visto al Parco dei Principi durante la partita con la Francia, escludendo però Giacomo Raspadori, a favore di Lorenzo Pellegrini.

Formazione e modulo

Il modulo adottato sarà il 3-5-1-1, strategia che punta a garantire solidità in difesa e incisività a centrocampo. Tra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma, con una linea difensiva composta da Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. Sulle fasce, Cambiaso e Dimarco offriranno supporto sia in fase difensiva che offensiva.

A centrocampo, il trio Frattesi, Ricci e Tonali sarà cruciale per mantenere il controllo del gioco, mentre Pellegrini agirà come trequartista, pronto a supportare l’attaccante Retegui. La scelta di Pellegrini, capitano della Roma, sembra confermare la fiducia di Spalletti in un centrocampo forte e dinamico, capace di inserirsi e creare superiorità numerica.

Strategia contro il Belgio

La decisione di puntare su Pellegrini, piuttosto che su Raspadori, riflette l’intento del ct di garantire un approccio più offensivo e reattivo. Con il Belgio che si profila come avversario di alto livello, la presenza di un centrocampista aggiuntivo potrebbe fare la differenza, soprattutto nella gestione delle transizioni e negli inserimenti offensivi.

Con questa formazione, Spalletti intende sfruttare al meglio le qualità tecniche dei suoi giocatori, puntando su un controllo del pallone che possa disorientare la difesa belga. L’attenzione è tutta sulla preparazione per un match che promette di essere avvincente, con l’Italia che cerca di confermare la sua competitività ai massimi livelli.

In attesa del fischio d’inizio, il tifo azzurro è in fermento, sperando che le scelte di Spalletti possano portare a una vittoria significativa. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi post-partita.