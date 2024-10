Lazio-Folorunsho, secondo atto! I biancocelesti ci riproveranno a gennaio

Dopo vari tentativi estivi andati a vuoto, la Lazio punta a rinforzare il centrocampo con Folorunsho, poco utilizzato in azzurro.

La Lazio torna a puntare su Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli, in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore, attualmente poco utilizzato, potrebbe essere protagonista di una possibile operazione in uscita.

Dopo un’estate caratterizzata da tentativi infruttuosi, i biancocelesti non si sono arresi e sono pronti a ripresentarsi con una nuova offerta. In passato, la Lazio aveva cercato di acquistare Folorunsho con un prestito oneroso, ma il Napoli aveva rifiutato, nonostante l’ex tecnico Antonio Conte avesse dichiarato il giocatore non essenziale nel suo progetto.

Il contesto attuale, con Folorunsho relegato a un ruolo marginale, potrebbe favorire una revisione della strategia da parte del Napoli. La Lazio, che ha bisogno di rinforzi a centrocampo, si prepara a formulare una proposta che potrebbe finalmente portare il nigeriano nella capitale.