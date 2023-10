SKY: “Ecco il vero motivo del no di Conte al Napoli”

Sky Sport 24 chiarisce i motivi che si celano dietro al No di Antonio conte all’offerta di De Laurentiis per la panchina del Napoli.

CALCIO NAPOLI. Antonio Conte, ha preso una posizione chiara sulle voci che lo collegano al Napoli. In un post pubblicato sui suoi account social ufficiali, Conte ha messo fine alle speculazioni: “Sento voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma per ora voglio solamente godermi il tempo con la mia famiglia,” ha dichiarato.

Secondo le informazioni fornite da Sky Sport 24, il tecnico pugliese non è al momento interessato a tornare in panchina. Dopo l’esperienza al Tottenham, Conte sente il bisogno di prendersi una pausa per recuperare dallo stress e dalle pressioni legate al mondo del calcio. La decisione è stata descritta come “personale e umana”, e non legata a questioni finanziarie o al progetto sportivo proposto dal Napoli.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, aveva identificato Conte come la prima scelta per sostituire l’attuale allenatore Rudi Garcia in caso di esonero. Tuttavia, Conte ha reso chiaro che la sua decisione di non accettare l’offerta non è legata a questioni economiche o al progetto del club. “Al classe 1969 Napoli piace tanto come squadra e i rapporti con Aurelio De Laurentiis sono buoni. Al momento, però, i tempi non sono maturi,” riporta Sky Sport 24.

Antonio Conte ha deciso di prendersi una pausa dal mondo del calcio per motivi personali, nonostante l’interesse mostrato dal Napoli e i buoni rapporti con il presidente del club. Per ora, il tecnico preferisce godersi il tempo con la sua famiglia, mettendo in pausa qualsiasi ritorno in panchina.