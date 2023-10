Clamoroso da Napoli, Romano: “Il colloquio tra Conte e De Laurentiis non è andato bene”

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato i retroscena del colloquio tra Antonio Conte e il presidente del Napoli De Laurentiis.

Nel corso di una lunga e intensa giornata di negoziati, Antonio Conte ha deciso di declinare l’offerta di diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il colloquio con il presidente Aurelio De Laurentiis non ha portato ad un accordo, poiché l’allenatore italiano ha preferito aspettare e valutare ulteriori opportunità prima di fare una scelta definitiva. Questa notizia è stata confermata da Fabrizio Romano, rinomato esperto di calcio internazionale, che ha svelato i dettagli dell’incontro odierno attraverso il proprio su X:

“Antonio Conte ha avuto oggi un lungo colloquio diretto con il Napoli”, ha riferito Romano. “Tuttavia, le trattative non hanno portato a risultati positivi in quanto l’allenatore italiano ha deciso di continuare ad aspettare nuove opportunità. Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ha parlato direttamente con Conte, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Antonio preferisce attendere prima di accettare un nuovo incarico.”

Dunque, al momento, il Napoli continuerà il proprio cammino con Rudi Garcia in panchina. Saranno fondamentali le prossime tre partite per determinare le strategie future della squadra azzurra.