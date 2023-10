Ad Antonio Conte il Napoli piace come squadra, ma il tecnico non è ancora pronto per prendere il posto di Garcia e tornare ad allenare.

Nelle ultime settimane, si sono diffuse voci di mercato riguardo alla possibile nomina di Antonio Conte come allenatore del Napoli. Tuttavia, nonostante l’affascinante prospettiva di guidare la squadra partenopea e un buon rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis, Conte ha deciso di rimanere fermo per il momento. Questa scelta, definita dal giornalista Gianluca Di Marzio come personale e umana, è stata annunciata dallo stesso allenatore attraverso i suoi canali social.

Il rifiuto di allenare il Napoli: la scelta personale e umana di Conte

Dopo aver concluso la sua esperienza al Tottenham lo scorso marzo, Antonio Conte ha deciso di prendersi una pausa dal mondo del calcio. Nonostante le voci che lo accostano a club di prestigio, l’allenatore pugliese ha chiarito che al momento non è interessato a tornare in panchina. La sua decisione è stata resa pubblica attraverso un post sui social media, in cui ha dichiarato: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia”.

Questa decisione, come confermato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, non è guidata da motivi finanziari o da particolari progetti proposti da club interessati. Al contrario, è una scelta profondamente personale e umana. Conte ha bisogno di tempo per recuperare dallo stress e dalle aspettative legate alle competizioni, desiderando concentrarsi sulla sua vita familiare per il momento.

Nonostante il suo fascino per la città di Napoli e il buon rapporto con il presidente De Laurentiis, Conte ritiene che i tempi non siano ancora maturi per un ritorno in panchina. Questa decisione, sebbene deludente per i tifosi napoletani, dimostra la sua integrità e la sua attenzione al benessere personale, oltre che il suo rispetto per il calcio e per il ruolo di allenatore.