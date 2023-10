Orsi: “Meret dovrebbe lasciare Napoli, l’ambiente non lo ha mai sostenuto”

Nando Orsi, ex portiere della Lazio e opinionista Sky, si è soffermato sul momento attuale del Napoli e su Alex Meret.

L’ex portiere della Lazio e opinionista Sky, Nando Orsi, è intervenuto in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marte dove, oltre a discutere del futuro del Napoli di Rudi Garcia, ha lanciato un messaggio ad Alex Meret, sottolineando le difficoltà che il portiere sta affrontando nell’attuale contesto napoletano.

“Credo che il Napoli sia in un momento in cui si può ancora recuperare tanto. L’importante è che ci sia unità d’intenti, una decisione; l’importante è che qualcuno faccia un passo indietro o in avanti, ma non so cosa deciderà De Laurentiis, Il presidente ieri ha pronunciato parole forti, che danno un indirizzo e quindi deve decidere al più presto. È ovvio che prendendo Conte prendi un allenatore importante, di carattere e che cambia l’assetto tattico. Con la difesa a tre bisogna vedere se Politano sa fare la seconda punta e Kvaratskhelia lo sa fare se non ha il riferimento della linea bianca? Speriamo, ma bisognerà sicuramente lavorare con delle conseguenti difficoltà iniziali”.

In particolare, Orsi ha condiviso le sue riflessioni su Alex Meret, il portiere del Napoli, sottolineando le difficoltà che il giovane sta vivendo. Secondo Orsi, Meret dovrebbe considerare seriamente l’ipotesi di lasciare Napoli, poiché l’ambiente non gli ha mai garantito il supporto necessario. L’ex portiere ha difeso Meret dalle critiche, evidenziando che le responsabilità dei gol subiti non possono essere attribuite unicamente a lui, ma piuttosto devono essere considerate come una responsabilità collettiva della squadra.

“Come tutti anche Meret non sta facendo benissimo. È chiaro che quest’anno non potevano ripetersi. Io voglio solo dire a Meret di andar via da quest’ambiente che non gli ha mai voluto bene. Perché è stucchevole prendersela solo con questo ragazzo mentre i gol presi arrivano da lontano. Non è giusto dare la colpa ai singoli. Sul gol di Valverde, con il Real, Meret non ha nessuna colpa. Ma lo capisci solo se hai fatto il portiere. È chiaro che chi non ha mai fatto il portiere, siccome il tiro è centrale, siccome alza una mano, dice che Meret ci sarebbe dovuto andare con due mani”.