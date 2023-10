Bargiggia: “Pronto un triennale da 8 milioni per Conte. L’allenatore si è preso del tempo”

Il giornalista Paolo Bargiggia si è soffermato sulla possibilità di approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

La trattativa tra l’allenatore Antonio Conte e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra essere ancora in corso. Dopo un primo colloquio, Conte ha chiesto del tempo per riflettere e ha richiesto garanzie sul futuro di alcuni calciatori, secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Bargiggia.

Conte prossimo allenatore del Napoli? La possibilità di vederlo seduto sulla panchina azzurra non è da escludere

L’allenatore italiano, noto per le sue esperienze con squadre come Tottenham, Inter, Chelsea e Juventus, ha avuto un incontro con De Laurentiis. Nonostante Conte abbia pubblicato un messaggio sui social network sottolineando il suo desiderio di passare del tempo con la famiglia, sembra che la possibilità di vederlo seduto sulla panchina partenopea non sia ancora da escludere.

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato e volto noto di Sport Mediaset, ha diffuso nuove indiscrezioni attraverso il suo account Twitter ufficiale. Secondo quanto riportato, il Napoli avrebbe offerto a Conte un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione. Tuttavia, l’allenatore si è preso del tempo per valutare l’offerta e ha chiesto specifiche garanzie tecniche riguardanti il futuro di alcuni giocatori della squadra.

“Come anticipavo stamattina, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono parlati. Contratto da 8 milioni a stagione per 3 anni la base sul piano economico. Il tecnico si è preso qualche giorno per riflettere, chiedendo precise garanzie tecniche legate al futuro di certi giocatori” si legge sul profilo di Bargiggia.