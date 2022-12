Sirigu: “Napoli, non parlo di Scudetto. Vi svelo il nostro segreto”

Salvatore Sirigu, portiere del Napoli, ha parlato a margine del Premi Ussi Sardegna: “Voglio ricordare Davide Astori, amico stimato e compagno insostituibile”.

Salvatore Sirigu, portiere del Napoli, è intervenuto a margine del premio ha parlato a margine del Premi Ussi Sardegna. Durante la cerimonia è è stato ricordato anche il compianto Davide Astori. Ecco le dichiarazioni di Sirigu:

SIRIGU SUL NAPOLI E LO SCUDETTO

“Parlo di tutto ma non di scudetto e classifica. Sono qui per ricordare Davide Astori, amico stimato e compagno insostituibile. Con Davide ci siamo conosciuti da ragazzini, alla Cremonese in C. Avevamo sogni e timori. Mondonico ci faceva filare dritti in una squadra di marpioni. Anche se facevamo bene in campo ogni giorno era faticoso stare al passo. Ma ce l’abbiamo fatta. Ci siamo ritrovati in Nazionale, dalle giovanili alla maggiore.

A Napoli l’ambiente è ideale per una stagione di vertice, la piazza è calda e ci dà tanto. Dobbiamo proseguire così. Poi, si vedrà. Quanto potrà influire il Mondiale sulla vostra marcia? È una mia opinione: sarà più dura ripartire in campionato per i club, meno per chi li gioca. Anguissa, Zielinski, Olivera, Kim e Lozano: Sono tornati più motivati che mai. Il mister sta facendo un perfetto turn over, stiamo così bene che chiunque giochi diventa fondamentale“.

IL SEGRETO DEL NAPOLI SECONDO SIRIGU

“Il segreto del Napoli? Siamo coesi e motivati. Anche in allenamento: arriviamo al campo che siamo carichi a mille, chiunque indossi la casacca fa benissimo. Da Kvaratskhelia, un fenomeno con tutti i colpi che deve diventare un po’ più egoista sotto porta, a Osimhen, forza fisica e mentale pazzesca, e Lozano, con la palla capace di fare qualsiasi cosa”.

“Spalletti, nella top dei miei tecnici dove lo metto? I paragoni, per tempi, organico e contesto, sono sempre ostici. Ma è tra i più forti con Ancelotti e Conte, che in Nazionale con la rosa a disposizione ha fatto cose importanti. Il mister ha caparbietà, idee e conoscenza di calcio uniche. Le insegna nei dettagli e le fa entrare rapidamente anche nella testa dei nuovi”.