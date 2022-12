Lozano verso la cessione, Karlsson novità per il Napoli

Hirving Lozano può essere ceduto a fine stagione, il Napoli sul calciomercato monitora Jesper Karlsson dell’Az Alkmaar.

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport a fine stagione Lozano può lasciare il Napoli. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e se non ci sarà il rinnovo allora si provvederà a sostituirlo. Da tempo si parla di un possibile addio del giocatore messicano, che in questo momento è concentrato nel dare il massimo contributo per vincere lo scudetto con il Napoli.

Calciomercato Napoli: via Lozano, piace Karlsson

In questi giorni si parla molto di attività di calciomercato, anche perché il 2 gennaio 2023 apre la parentesi estive delle contrattazioni in Serie A. Il Napoli è pronto ad ufficializzare Bereszynski dalla Sampdoria, ma il club può fare anche altri movimenti.

Ma in casa azzurra si guarda anche al futuro prossimo. La situazione di Lozano al Napoli è da definire nel dettaglio. Non è escluso che l’attaccante venga ceduto a fine stagione, anche perché per il momento non si trova l’accordo per il rinnovo di contratto con il suo agente. Allora Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli monitora Karlsson esterno di proprietà dell’Az Alkmaar. Il giocatore è uno di quelli che piace allo scouting partenopeo che però tiene d’occhio anche altri giocatori. Ci sono occasioni importanti come Marcus Thuram che si libera a parametro zero, ma anche altri calciatori che sono finiti sul taccuino del direttore sportivo azzurro come Bamba del Lille.

In questo modo la società azzurra si porta avanti con il lavoro per evitare di farsi trovare scoperta a fine stagione. Sicuramente ci saranno altri nomi che Giuntoli riesce a tenere segreti e trattative che porta avanti, cercando di cogliere l’occasione giusta per chiuderle, com’è accaduto con Kvaratskhelia nel recente passato.