Pronostici Napoli: tutte le quote che lo vedono favorito

Napoli favorito alla vittoria del campionato di Serie A 2022/2023

Secondo i principali bookmaker, il Napoli ad oggi è la favorita numero uno alla vittoria dello scudetto. La quota per Napoli che vince il campionato 2022/2023 è in media pari a 1.38, più bassa addirittura di quelle di City e Barcellona in Premier e Liga. Il concorrente principale è il Milan, quotato 6.00, seguito da Inter e Juventus a quota 7.5. Un distacco, in termini di quote, giustificato dagli attuali 8 punti di vantaggio sulla seconda, dopo appena 15 giornate.

Cosa pensano Ancelotti, Sacchi e Ferrara del Napoli di Spalletti?

Per Ancelotti, è difficile prevedere quali saranno i risultati del Napoli, in quanto i nuovi acquisti, oltre ad aver rinfrescato l’ambiente, hanno reso la squadra imprevedibile. Kim, Kvaratskhelia e Osimhen hanno di esotico non solo il nome, ma anche il modo in cui scendono in campo, che spesso lascia spiazzati tifosi e avversari.

Secondo Sacchi invece, il Napoli ha una marcia in più rispetto ai rossoneri, grazie alla forza del proprio collettivo: cambiando il nome o l’ordine dei fattori, il risultato non cambia (come dimostrato dall’impatto positivo di Raspadori, Simeone ed Elmas). Tuttavia, è lo stesso Sacchi a chiarire i suoi dubbi sulla squadra di Luciano Spalletti: “L’ambiente non è abituato a vincere, quindi se vogliono raggiungere il grande traguardo dello scudetto, hanno l’obbligo di superare anche questo handicap. È una squadra, quella di Spalletti, che non ha una grande esperienza e anche questo potrebbe risultare determinante. L’importante è che il gruppo dei giocatori sia maturo, affidabile e disponibile: adesso è il momento di mettere benzina nelle gambe, di dimostrare la propria professionalità e l’attaccamento al proprio lavoro. Guai se qualcuno credesse di essere arrivato in porto”.

Ciro Ferrara, che ha vinto 2 scudetti a Napoli, si è mostrato più cauto e scaramantico: “I segnali del Napoli sono tutti positivi, ma l’attenzione va mantenuta perché è nella continuità la massima difficoltà per vincere lo scudetto. Le preoccupazioni sulla sosta le deve avere chi insegue…”.

Il Napoli è la favorita delle italiane alla vittoria della Champions League 2022/2023

Il Napoli, nonostante non abbia mai superato gli ottavi di Champions nella sua storia, è la favorita delle italiane a vincere la competizione. I partenopei hanno minori probabilità di vincere rispetto a squadre più blasonate come City, Liverpool, Bayern e Psg, ma secondo i bookmaker, hanno le stesse chance del Real Madrid e molte più chance di Inter e Milan.

Ecco un esempio di comparazione tra Terrybet, Fantasyteam ed Eurobet

Infatti, il Real ha una quota pari a 12, mentre Inter e Milan pari a 30. Sul Napoli europeo pesano ancora una volta le dichiarazioni di Guardiola, che già ai tempi di Sarri, aveva speso parole d’elogio per i partenopei: “Il Napoli è la migliore squadra che abbia mai affrontato, sia da calciatore che da mister”. Il tecnico catalano, avvistato a Pescara, sembra che abbia riferito ad un giornalista Rai di essere innamorato del Napoli di Spalletti. Secondo Klopp, sconfitto 4-1 al Maradona, il Napoli può arrivare tranquillamente in finale di Champions. Tuttavia Spalletti non sembra aver apprezzato molto i complimenti del collega tedesco, intuendo la trappola tesa: “I complimenti eccessivi a volte servono per portarti su per poi poterne ascoltare il tonfo. Se invece l’ha detto in maniera un po’ differente… Intanto bisogna dire che lui ha fatto le ultime due finali di Champions, per cui è più bravo di tutti, lui e la sua squadra. Poi si accorgerà, quando allenerà il Napoli, che ‘cca nisciuno è fess“.

Napoli miglior attacco della Serie A 2022/2023

La sfida per il miglior attacco della Serie A sembra più che altro un testa a testa tra Napoli e Inter. I partenopei, grazie ai 37 goal fatti, sono i favoriti con una quota pari a 1.60, mentre i nerazzurri che fin qui hanno segnato 34 reti, sono quotati in media 2.15. Subito dopo, troviamo Milan e Lazio, quotate rispettivamente 7.00 e 9.00, mentre la Juventus di Allegri è quotata 25. Sulla quota dell’Atalanta invece (50), pesa lo scarso rendimento dello scorso campionato, nonostante nelle stagioni 20/21 e 21/20 gli uomini del Gasp abbiano raggiunto 90 e 98 gol complessivi.

Il Napoli inoltre, può contare sul contributo di Osimhen, il favorito numero uno alla vittoria del titolo di capocannoniere. Il nigeriano però, deve superare una statistica particolare: nessun calciatore africano è riuscito a vincere la classifica marcatori del campionato italiano. Neanche George Weah, unico africano a vincere il Pallone d’oro, è riuscito in questa impresa. Tuttavia, la nuova maturità di Osimhen, testimoniata anche dal senso di gratitudine nei confronti di chi lo lancia in rete, lascia ben sperare gli appassionati dei Pronostici Marcatori.

La quota di Terrybet per Osimhen vince capocannoniere è 2.70, mentre su Sisal e Fantasyteam la quota è 2.50 e 2.70