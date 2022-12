Napoli: due sconfitte di fila, la reazione di De Laurentiis

Il Napoli ha subito due sconfitte di fila in amichevole con Villareal e Lille, ne ha parlato anche De Laurentiis negli spogliatoi.

Il presidente del Napoli ha brindato con i suoi calciatori, ma non ha partecipato alla cena di Natale tenuta nella serata di ieri. La squadra nelle ultime due uscite allo stadio Diego Armando Maradona ha subito sette gol, sicuramente qualcosa che non fa piacere, nemmeno quando si tratta di un’amichevole. Ma ci sono tante attenuanti, a cominciare dalla preparazione che stanno affrontando gli uomini di Spalletti e ricordando anche che il Lille ed il Villareal cominciano a giocare prima del Napoli nei rispettivi campionati.

Inoltre il Napoli aveva anche molti calciatori assenti: come ad esempio i cinque che sono rientrati da poco dagli impegni al Mondiale, ma anche gli infortunati come Rrahmani. Corriere dello Sport segnala che nemmeno De Laurentiis è apparso preoccupato per le sconfitte in amichevole con Villareal e Lille. Anzi il presidente al brindisi negli spogliatoi ha partecipato con entusiasmo.