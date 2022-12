Napoli: cena di Natale con le Cantine Spalletti

Per la cena di Natale del Napoli è stato servito il menù degli chef di Terrazza Calabritto e Noa, il vino è delle cantine Spalletti.

Ieri si è tenuta la cena di Natale del Napoli, un momento di ritrovo per stare insieme prima di un piccolo break per le festività natalizie. Poi i giocatori si ritroveranno già il 27 dicembre a Castel Volturno per preparare la sfida contro l’Inter.

Alla cena di Natale del Napoli hanno partecipato i giocatori e le famiglie, con lo staff tecnico, societario e medico. Un momento di convivialità impreziosito dalle pietanze preparate dagli chef di Terrazza Calabritto e Noa. Sushi e altre tipologie di pesce nel buffet, mentre il vino lo ha portato mister Spalletti dalle sue tenute in Toscana.

Presenti all’interno del ricco menù anche i tubetti di Gragnano aglio e olio; pesce fresco in crosta di patate; cheesecake e panettone. Il vino, beh, è quello delle Cantine Spalletti, prodotto e offerto dal signor Luciano al termine della serata. Un finale a sorpresa che ha rallegrato un po’ tutti i commensali. I calciatori azzurri hanno molto gradito il regalo offerto dall’attuale allenatore del Napoli. C’è lo spirito giusto in vista della ripresa del campionato.