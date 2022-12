Napoli scatta la pausa: è già delirio per la sfida alla Juve

Il Napoli oggi sosterrà l’ultimo allenamento poi si riprenderà il giorno 27. Biglietti per Napoli-Juventus verso il sold-out.

Il Napoli lavora oggi per l’ultimo giorno al training center di Castel Volturno. Luciano Spalletti dopo la cena di ieri sera, lascerà altri tre giorni di riposo alla squadra. Un ultimo momento di pausa per stare con famiglie e tra gli affetti più cari senza allenamenti. Poi il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno il 27 dicembre ed a quel punto si comincerà a preparare sfida Inter-Napoli, in programma il 4 gennaio 2023.

Napoli-Juve: biglietti in vendita

Tra i tifosi azzurri c’è grande voglia di calcio dopo lo stop per il Mondiale, scattato a metà novembre. Ieri è scattata la prevendita per Napoli-Juve, gara in programma il 13 gennaio 2023 allo stadio Diego Armando Maradona. In pochissime ore i biglietti dei settori più popolari, come le curve, sono stati presi d’assalto dai tifosi partenopei. Chi ha provato a collegarsi al sito di TicketOne ha trovato anche oltre quattromila persone in fila.

La sfida con la Juve già ora va verso il sold-out. La sfida tra azzurri e bianconeri è sempre molto sentita, ancora di più in questa stagione in cui la squadra di Luciano Spalletti lotta per il vertice, mentre i bianconeri inseguono a dieci punti di distanza. Inoltre le vicende di questi giorni hanno acceso ancora di più la rivalità sportiva. I tifosi juventini si sentono presi di mira da giustizia ordinaria e sportiva e per quanto riguarda il caso plusvalenze sono convinti che anche il Napoli abbia un torto. Ma la procura Figc ha riaperto il caso solo per la Fc Juventus, mentre non è stata toccata la sentenza di assoluzione emanata per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il motivo per cui il caso Juve sia stato riaperto e quello del Napoli no, è perché non ci sono nuovi elementi e quindi non può scattare l’articolo 63.