Napoli fa ‘spesa’ dal Lilla: Dajalo e Bamba piacciono a Giuntoli

Il Napoli pensa al calciomercato del futuro e nel Lilla giocano Dajalo e Bamba, difensore e attaccante finiti nel mirino di Giuntoli.

Questa sera si gioca l’amichevole Napoli-Lilla alle ore 20 in diretta Sky pay per view e Dazn. Ma il test match nasconde anche intrecci di mercato. Tra i due club c’è grande sintonia, lo dimostra l’affare Osimhen che giocava proprio al Lilla. Il Napoli ha creduto nel nigeriano, che a causa di un infortunio aveva fallito in Germania. Giuntoli lo ha voluto portare in Italia ed in questa stagione più che mai sta dimostrando tutto il suo talento.

“Lo devo a Spalletti” ha detto Osimhen in una intervista di ieri. In effetti da quando è arrivato l’allenatore di Certaldo l’attaccante è migliorato tantissimo, sia in termini di partecipazione alla manovra, ma anche di freddezza sotto porta.

Calciomercato: il Napoli pensa a Bamba e Dajalo del Lilla

Ma la Francia ed il Lilla sono due mete importanti per Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club azzurro che spesso guarda in quella direzione per comprare nuovi giocatori. Proprio Giuntoli ha dimostrato con Kvaratskhelia che il calcio è in piena evoluzione, che gli orizzonti si sono ampliati ed i campioni si possono trovare dappertutto.

Ed allora Napoli-Lilla sarà anche il modo per guardare Dajalo e Bamba, due giocatori molto apprezzati dal direttore sportivo dei partenopei. Il club pensa a Tiago Dajalo, 23 anni ad aprile, come possibile sostituto di Juan Jesus che a giugno avrà 32 anni ed il contratto in scadenza. Potrebbe essere lui, con la sua fisicità e gli ampi margini di crescita, ad integrare la futura rosa del Napoli. Ma secondo Corriere dello Sport si guarda anche Jonathan Bamba 27 anni a marzo ed una valutazione di almeno 20 milioni di euro. Può essere il sostituto di Hirving Lozano che ha il contratto in scadenza nel 2024 e voglia di cambiare aria a fine stagione.