Mancini: “Il Napoli vincerà lo scudetto. Vi dico una cosa sugli azzurri”

Roberto Mancini, CT della nazionale, crede nel Napoli di Luciano Spalletti per la lotta scudetto in serie A.

Mancano 23 gare alla fine del campionato. Dopo la fine dei Mondiali, inizia la seconda parte della Serie A 2022/2023: in inverno si cominceranno a definire i vari duelli per lottare e conquistare salvezza, Conference League, Europa League, Champions e naturalmente il premio più ambito, lo Scudetto che vede il Napoli di Spalletti come principale protagonista alla vittoria finale.

MANICI SULLO SCUDETTO AL NAPOLI

Roberto Mancini, CT della nazionale italiana, ha parlato del Napoli e della corsa scudetto in serie A:

“Il campionato è lungo, ma credo che il Napoli riuscirà a mantenere la prima posizione. Bisogna capire come inizierà di nuovo il campionato, perché ritornare dopo due mesi non sarà semplice per nessuno. Ma credo che i valori e gli equilibri fin qui dimostrati rimarranno gli stessi“.



Mancini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha poi aggiunto: “Il Napoli sta seguendo l’esempio della Nazionale, puntando sui giovani. Noi ne abbiamo sempre convocati tanti, ed anche gli azzurri stanno facendo crescere tanti talenti. D’altronde il Napoli è una grande squadra da diverso tempo”.

Sul confronto Messi-Maradona, Mancini è stato molto diplomatico: “Il dibattito non sta in piedi, sono due giocatori meravigliosi. Sono i migliori del mondo ma non si possono paragonare”.