Silver Mele: “McTominay fortissimo! Tra Lobotka e Anguissa, ecco chi rischia davvero il posto”

Silver Mele parla del Napoli di Conte, il giornalista elogia McTominay e rivela le possibili scelte tattiche del tecnico salentino.

Nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio – 3° Tempo” su Radio Napoli Centrale, il giornalista Silver Mele ha condiviso le sue riflessioni sul Napoli di Antonio Conte. Le sue parole offrono spunti interessanti sulle prospettive della squadra partenopea.

Conte e la preparazione del Napoli

Mele si aspetta un Conte pragmatico nella prossima conferenza stampa: “Me l’aspetto pragmatico, pronto a partire dai benefici mentali, psicologici, ma con i piedi puntati a terra.”

Il giornalista sottolinea l’approccio meticoloso del tecnico: “Lui è un maniaco del lavoro ed il fatto di non aver potuto contare su tanti Nazionali può rallentare il processo di definizione della squadra, ma è su un’ottima strada.”

McTominay e il centrocampo del Napoli

Un focus particolare è stato posto su Scott McTominay, nuovo acquisto del Napoli: “McTominay è un giocatore pazzesco, veramente forte e per quelli come lui non ci sarebbe bisogno di rimandare l’appuntamento con il campo se le condizioni fisiche sono buone.”

Riguardo alle possibili scelte di centrocampo, Mele ha un’opinione chiara: “Per me, a rischiare un posto è Anguissa e non Lobotka. Se dovessero essere a tre, allora li vedrei bene insieme e Gilmour come pronto sostituto.”

Ipotesi tattiche e prossime sfide

Mele ha anche discusso di possibili variazioni tattiche: “Difesa a quattro? So da Castel Volturno che non è una follia, ma un’ipotesi e un’idea concreta, ma ci vuole tempo per lavoraci. Secondo me, si andrà ad aggiungere qualcosa in mezzo al campo.”

Infine, uno sguardo alla prossima sfida di campionato: “Cagliari-Napoli? Partita rognosa. Basta dire Nicola, è uno che mette la squadra a giocarti addosso e, a maggior ragione, il Napoli dovrà proporsi senza scoprirsi, senza concedere eccessivamente.”