Cagliari-Napoli a La Penna. Tifosi furiosi sul web: “Ricordate il caso acerbi”

Per la sfida di serie A Cagliari-Napoli il designatore ha affidato la Gara all’arbitro La Penna, scatenando le ire dei tifosi azzurri.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. Cagliari-Napoli, in programma domenica 15 settembre, sarà diretta da Federico La Penna.

Una scelta che fa discutere i tifosi del Napoli, memori di precedenti controversi con l’arbitro romano. In particolare, emergono tre episodi che hanno lasciato l’amaro in bocca ai partenopei.

Il nome di La penna evoca brutti ricordi ai tifosi azzurri. Nella semifinale di supercaoppa tra Napoli e Fiorentina. Nonostante il dominio degli azzurri, trascinati dai gol di Simeone e dalla doppietta di Zerbin Come se quanto accaduto a Pechino con la Supercoppa consegnata alla Juventus nel 2012 non fosse bastato, La Penna si stava riproponendo a Riyad per emulare l’inossidabile sestetto arbitrale italico in terra cinese.

Il ricordo più triste in assoluto per i tifosi azzurri però risale a Inter-Napoli dello scorso Marzo.

La direzione di gara di La Penna in Inter-Napoli è stata semplicemente imbarazzante. Fin dai primi minuti, l’arbitro ha mostrato un atteggiamento di estrema severità nei confronti del Napoli, lasciando invece correre numerosi fallacci gratuiti da parte dei giocatori dell’Inter.

Cartellini a senso unico e falli ignorati

Gli episodi che testimoniano questo atteggiamento a senso unico sono numerosi. Nessun provvedimento per gli scontri fra Acerbi e Raspadori, con il difensore nerazzurro autore di diversi interventi oltre il limite. Allo stesso modo, l’arbitro non ha estratto il cartellino per un fallaccio di Bastoni su Politano, punito solo con un fallo.

Il silenzio assordante sulla denuncia razzista

L’episodio più grave però si è verificato al 59′, quando Juan Jesus si è avvicinato a La Penna per denunciare l’ insulto razzista subito durante una mischia da calcio d’angolo. Inspiegabilmente, dopo aver ascoltato il labiale del difensore brasiliano, l’arbitro non ha preso alcun provvedimento né riportato l’accaduto.

Il VAR conferma gli errori

Anche il VAR Di Paolo non è riuscito a porre rimedio agli sbagli di La Penna, confermandone incredibilmente le decisioni errate, come l’intervento killer di Acerbi su Kvaratskhelia nel primo tempo non sanzionato.

Una gestione della gara da dimenticare per l’arbitro, che con le sue sviste tecniche e il silenzio assordante sulla gravissima denuncia di discriminazione razziale, ha inevitabilmente rovinato l’immagine del calcio italiano.

GLI ALTRI PRECEDENTI DI LA PENNA CON IL NAPOLI

Napoli – Spal 1 – 0, XVII giornata del 22 dicembre 2018. Campionato 2018 – 2019.

La Penna è in compagnia di Pairetto al VAR. Invalidata la rete di Insigne all’11’. L’arbitro giudica involontario il tocco di Cionek ed Insigne è in fuorigioco. In altre circostanze erano state giudicate giocate interventi meno evidenti. Al 59’ è negato un rigore al Napoli per mani di Fares su cross di Insigne.

Chievo V. – Napoli 1 – 3, XXXII giornata del 14 aprile 2019. Campionato 2018 – 2019.

Frosinone – Napoli 0 – 2, XXXIV giornata del 28 aprile 2019. Campionato 2018 – 2019.

Negato un rigore (42’) al Frosinone per fallo di Malcuit su Valzania.

LA PENNA non arbitrerà più partite nelle restanti 4 gare di campionato.

Napoli – Sampdoria 2 – 0, III giornata del 14 settembre 2019. Campionato 2019 – 2020.

Spal – Napoli 1 – 1, IX giornata del 27 ottobre 2019. Campionato 2019 – 2020. Al 38’ è negato un rigore al Napoli per fallo di mani di Vicari. Stavolta ha più fortuna La Penna con il rigore negato al Napoli. La Penna sarà subito IV Uomo in Juventus – Genoa della X e alla XI giornata dirigerà Bologna – Inter il 2 novembre 2019.

Sampdoria – Napoli 2 – 4, XXII giornata del 3 febbraio 2020. Campionato 2019 – 2020. Incredibile il rigore negato al Napoli. La Penna ammonisce Politano per simulazione dopo il chiaro fallo subito da Colley.

Napoli – Milan 2 – 2, XXXII giornata del 12 luglio 2020. Campionato 2019 – 2020. Inventato il rigore assegnato al Milan per un fallo mai fatto da Maksimovic su Bonaventura; l’azzurro interviene solo sul pallone. Manca un rigore vero al Napoli per fallo di Leao su Elmas. Il fallaccio di Hernandez su Milik è da espulsione e La Penna e Rocchi (al VAR) fanno finta di nulla.

Il campionato 2019 – 2020 è passato alla storia anche per i 19 calci di rigore negati al Napoli nel corso della stagione.

Napoli – Sampdoria 2 – 1, XI giornata del 13 dicembre 2020. Campionato 2020 – 2021.