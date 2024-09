Pedullà: “Conte fortunato, ma non per l’assenza di coppe. Si svelo il vero vantaggio”

Alfredo Pedullà ha parlato del campionato di serie A analizzando ache il Napoli di Antonio Conte dopo la fine del calciomercato estivo

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha offerto un’interessante prospettiva sul Napoli di Antonio Conte nel suo ultimo editoriale su Sportitalia.

Contrariamente all’opinione comune, Pedullà sostiene che il vero vantaggio per Conte non sia l’assenza di impegni europei:

“Voi dite che la fortuna di Conte sia quella di poter lavorare sulla settimana tipo per preparare al meglio una partita senza l’ingombro delle coppe? A parte che giocare in Europa – soprattutto la Champions – non può essere un problema (anzi), io la penso diversamente”

Il giornalista poi rivela quello che, secondo lui, è il vero beneficio per l’allenatore e la squadra:

“La grande fortuna di Conte e del Napoli sarà quella che per almeno quattro mesi non si parlerà più di Victor Osimhen. Con tutto il bene possibile e immaginabile, non se ne poteva più”.

Pedullà parla poi dell’Inter capolista

“Ci sono molte cose che mi intrigano in attesa della Champions. Di sicuro l’Inter ha un motore ben rodato, tra le poche cose utili degli ultimi due impegni della Nazionale la conferma che Frattesi meriterebbe una maglia da titolare. Meglio: l’avrebbe ovunque”.