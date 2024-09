Antonio Conte e Victor Osimhen: Un Idillio breve e turbolento

Conte ha chiesto impegno al nigeriano, ma la tensione ha prevalso e Osimhen è stato poi ceduto al Galatasaray.

Il recente aggiornamento sull’andamento della stagione del Napoli ha svelato dettagli interessanti sul breve ma intenso periodo di collaborazione tra Antonio Conte e Victor Osimhen. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ha dedicato un ampio focus sui primi cento giorni dell’allenatore ex Tottenham, ha rivelato i retroscena di un rapporto che, sebbene promettente, è durato meno del previsto.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Conte ha cercato di instaurare un dialogo diretto con l’attaccante nigeriano sin dal suo arrivo a Napoli. Il tecnico ha espressamente chiesto a Osimhen di essere un esempio di impegno e dedizione, in attesa che si risolvesse la questione riguardante il suo possibile trasferimento. “Conte è stato chiaro fin dall’inizio: Kvara e Di Lorenzo erano considerati inamovibili, mentre Osimhen era un caso a parte,” si legge nell’articolo.

Tuttavia, l’armonia tra il tecnico e il calciatore non è durata a lungo. “Il clima nello spogliatoio era già teso e la situazione si è rapidamente deteriorata,” scrive la Gazzetta. Nonostante gli sforzi di Conte per rasserenare l’ambiente, la tensione è cresciuta, portando Osimhen a prendere una decisione drastica: il nigeriano ha smesso di giocare per il Napoli.

La questione si è conclusa con la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray con la formula del prestito secco. Tuttavia, le prospettive future del calciatore sono lontane da Napoli. La dirigenza partenopea, guidata da Aurelio De Laurentiis, sembra intenzionata a vendere definitivamente Osimhen nella prossima finestra di mercato estiva.