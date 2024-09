Verso Cagliari-Napoli, ‘oscillano’ gli animi: Neres poco allegro, Raspadori e altri tre felicissimi

L’edizione odierna de La Repubblica si proietta alla sfida Cagliari-Napoli: i nuovi acquisti McTominay e Gilmour si avvicinano al debutto.

Nell’edizione odierna, La Repubblica mette in luce le ultime novità in casa Napoli in vista della partita di domenica contro il Cagliari. Dopo la pausa per le competizioni nazionali, gli azzurri, attualmente a sei punti in classifica, puntano a proseguire la loro striscia positiva, che ha visto vittorie contro Bologna e Parma.

L’allenatore Antonio Conte si avvicina alla partita con alcune novità significative. Per la prima volta, potrà contare sui nuovi acquisti Scott McTominay e Billy Gilmour, che iniziano a integrarsi nel sistema di gioco del Napoli. La presenza di Romelu Lukaku, che ha avuto l’opportunità di allenarsi regolarmente, rappresenta un ulteriore punto a favore per il tecnico leccese.

Tuttavia, non tutte le notizie sono rosee. Il quotidiano riporta che David Neres sta attraversando un periodo difficile dopo essere stato vittima di una rapina. Il giocatore è tornato a Napoli senza la sua famiglia e sta cercando di superare questo momento delicato. Ecco quanto riportato sul noto quotidiano:

“L’allenatore leccese ha avuto per la prima volta a sua disposizione Scott McTominay e Billy Gilmour, che hanno iniziato la loro marcia di avvicinamento verso l’agognato debutto in Serie A. Un po’ meno allegro l’umore di David Neres, che sta metabolizzando la rapina subita ed è tornato in città senza la famiglia”.

D’altro canto, le recenti esperienze internazionali hanno avuto un impatto positivo su alcuni giocatori del Napoli. Buongiorno, Di Lorenzo, Meret e Raspadori sono rientrati dalle rispettive convocazioni con la Nazionale con morale elevato. In particolare, Raspadori è entusiasta per il suo gol nella partita contro la Francia.

“Le vittorie con l’Italia hanno invece fatto bene a Buongiorno, Di Lorenzo, Meret e Raspadori, felicissimo per il gol alla Francia“.