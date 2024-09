Cambio Osimhen-Lukaku, Bucchi: “Due attaccanti imparagonabili, vi dico chi è che ci perde”

L’ex attaccante Cristian Bucchi ha analizzato il trasferimento di Osimhen al Galatasaray e l’arrivo di Lukaku al Napoli.

La recente operazione di mercato del Napoli ha sollevato dibattiti e interrogativi tra i tifosi e gli esperti del calcio. Il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray e l’arrivo di Romelu Lukaku in azzurro ha diviso l’opinione pubblica. Cristian Bucchi, ex attaccante e ora allenatore, ha espresso il suo punto di vista sulla questione in un’intervista esclusiva a 1 Station Radio.

Bucchi non ha dubbi sull’eccellenza di Victor Osimhen: “Victor Osimhen resta tra i migliori attaccanti al mondo,” ma riconosce anche i meriti di Romelu Lukaku:

“Il Napoli ci guadagna o ci perde, nel cambio Osimhen-Lukaku? Per me Osimhen resta sempre fra gli attaccanti più forti al mondo. Secondo me, per età, per caratteristiche, il Napoli ci perde, sono due attaccanti imparagonabili. Però, per quello che al Napoli serve, la squadra si è rinforzata tantissimo. Osimhen aveva chiaramente espresso la voglia di cambiare aria, mentre Lukaku qui è arrivato carichissimo ed ha voglia di far ricredere tante persone. Quest’acquisto ripagherà alla lunga, sicuramente migliorerà tutta la squadra”.