Il Napoli respinge la proposta da 210 milioni di euro per Kvaratskhelia, fortemente indotto a restare da Antonio Conte.

Il Napoli ha dovuto affrontare una proposta ‘scioccante’ da parte del PSG durante il calciomercato estivo, ma Antonio Conte non ha preso nemmeno in considerazione l’idea di cedere il gioiello georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Il calciomercato estivo si è concluso da tempo, ma continua a far parlare di sé grazie alle offerte clamorose che hanno coinvolto il Napoli. In particolare, il Paris Saint-Germain aveva messo sul piatto una cifra astronomica di 210 milioni di euro per Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Tuttavia, la proposta ha trovato un muro invalicabile in Antonio Conte, allenatore dei partenopei, che ha categoricamente rifiutato qualsiasi discussione riguardo alla cessione del georgiano.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Conte ha definito “indecente” l’idea di vendere Kvaratskhelia, considerandolo un elemento insostituibile del Napoli. “La maglia numero 10 del Napoli è un simbolo, un pezzo di storia calcistica che va oltre le offerte economiche”, ha dichiarato il tecnico. “Khvicha Kvaratskhelia è amato dal pubblico e dal Maradona Stadium. La sola idea di privarsene è inaccettabile.”

La dimostrazione del valore del calciatore è arrivata pochi giorni fa, con una prestazione stellare nella partita di Nations League contro la Repubblica Ceca. Kvaratskhelia ha segnato, fornito assist e mostrato giocate di alta classe, contribuendo alla vittoria della Georgia per 4-1. La squadra georgiana, ora all’ottavo posto agli Europei, ha raggiunto livelli paragonabili a quelli di Italia, Belgio e Danimarca, grazie anche alla sua performance eccezionale.

Il numero 77 del Napoli, che in nazionale veste la maglia numero 7, continua a dimostrare il suo valore sia a livello di club che internazionale. Con la guida di Conte, Kvaratskhelia ha trovato un ruolo fondamentale nella squadra, assumendo il ruolo di “numero 10” e portando ulteriore prestigio e benedizione dallo stadio di Diego Maradona.

La posizione di Conte e il rifiuto dell’offerta del PSG confermano l’intenzione del Napoli di mantenere Kvaratskhelia come pilastro fondamentale per il futuro. Il club partenopeo sembra intenzionato a difendere a tutti i costi il suo prezioso talento, dimostrando che la storia e il valore simbolico di un giocatore possono prevalere su qualsiasi offerta economica.