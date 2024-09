Serie A, le designazioni ufficiali per la 4ª giornata: ecco chi arbitrerà Cagliari-Napoli

Il match di domenica a Cagliari sarà diretto da La Penna: il Napoli cerca continuità dopo la pausa per le Nazionali.

Dopo la pausa per le Nazionali, il campionato di Serie A riprende con grande attesa e gli appassionati sono pronti a vivere una nuova emozionante giornata di calcio. Domenica 15 settembre, alle ore 18:00, il Napoli affronterà il Cagliari allo stadio Unipol Domus in quello che si preannuncia come un match ricco di tensione e spettacolo.

Il Napoli, reduce da una vittoria sofferta contro il Parma e desideroso di consolidare il proprio ruolino positivo dopo l’inizio shock della stagione contro il Verona, si presenterà a Cagliari con l’obiettivo di proseguire la propria corsa verso i vertici della classifica. I partenopei cercheranno di sfruttare al meglio questa opportunità per accumulare punti preziosi e dimostrare la propria forza anche in trasferta.

La sfida tra i partenopei e la squadra di mister Davide Nicola sarà diretta dal signor Marco La Penna. L’arbitro romano, noto per la sua esperienza e professionalità, avrà il compito di garantire la regolarità del match. In cabina VAR ci sarà il signor Paterna, coadiuvato dall’Avar Massa, per gestire le situazioni più complesse e assicurare che le decisioni sul campo siano le più corrette possibili. Di seguito la sestina completa:

CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00

LA PENNA

BACCINI – ROSSI C.

IV: RAPUANO

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA