Adani: “Amo Napoli ed i napoletani voglio urlarlo sempre”

Lele Adani si emoziona parlando del legame con Napoli e Maradona. “Il murale è sacro, Conte ha capito tutto. Amare Napoli è una forza in più”

Lele Adani si è lasciato andare a un’emozionante dichiarazione d’amore per Napoli, commentando la recente visita di Antonio Conte al murale di Maradona nei Quartieri Spagnoli.

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Adani ha condiviso il suo pensiero:

“I napoletani hanno una forza in più e questo è un dono. Conte sfida le solite note? Ho visto l’immagine di Conte che è andato a vedere il murale di Diego e se parliamo di fede parliamo di una connessione spirituale. Lui ha scelto la via giusta per trovare quella forza”.

L’ex difensore ha poi sottolineato l’importanza del murale dedicato al Pibe de Oro:

“Quando leggo che il murale di Maradona è il secondo luogo più visto d’Italia, solo chi non sente può stupirsi. Quando Maradona mancò nel 2020 quel luogo è diventato sacro. Conte ha già capito tutto e va solo seguito.”

Adani non ha nascosto il suo profondo legame con la città partenopea:

“Io amo Napoli ed i napoletani e mi fa felice urlarlo sempre. Sono molto fiero di questo rapporto. Amare Napoli ed i napoletani, per uno che vive lontano da Napoli, è una forza in più. Quando non vengo per un po’, sento la mancanza di Napoli”.

Le parole di Adani riflettono il potere unificante che Maradona continua ad avere su Napoli, e come Conte abbia compreso l’importanza di connettersi con questo spirito per guidare la squadra. Il gesto dell’allenatore, visitando il murale, sembra aver toccato profondamente non solo i tifosi, ma anche osservatori esterni come Adani.

Per il Napoli e Conte, questo legame con la storia e l’anima della città potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa nella sfida per riportare il club ai vertici del calcio italiano.