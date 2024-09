McTominay-Gilmour, Napoli Attende il debutto degli scozzesi: Ecco cosa filtra

Antonio Conte ha deciso la formazione contro il Cagliari. McTominay e Gilmour scalpitano per il loro esordio in Serie A.

Il Napoli è in fermento, pronto ad assistere al potenziale debutto di McTominay e Gilmour in maglia azzurra. Il Corriere dello Sport ha rivelato interessanti dettagli sulla formazione che scenderà in campo contro il Cagliari e sulle possibili novità a partita in corso.

La formazione iniziale del Napoli

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Antonio Conte sembra intenzionato a confermare il 3-4-2-1, modulo consolidato durante la preparazione estiva. La probabile formazione vedrà:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Mario Rui

Ballottaggi: Olivera 55%-Spinazzola 45%, Anguissa 80%-McTominay 20%, Kvaratskhelia 60%-Raspadori 25%-Neres 15%, Lukaku 70%-Raspadori 30%

McTominay e Gilmour: debutto in vista?

L’attenzione dei tifosi è rivolta soprattutto ai nuovi acquisti scozzesi, McTominay e Gilmour. Il Corriere dello Sport sottolinea: “Per i due scozzesi il campionato italiano è un inedito assoluto“. Conte potrebbe decidere di farli entrare a partita in corso, offrendo loro l’opportunità di assaggiare per la prima volta il calcio italiano.

Folorunsho: il ritorno in azzurro

Non solo i nuovi acquisti, ma anche un gradito ritorno potrebbe fare il suo esordio stagionale. Folorunsho, reintegrato in rosa dopo l’esperienza al Verona, potrebbe ricevere la sua prima convocazione con il Napoli in questa stagione. Il quotidiano ricorda: “In Serie A ha giocato, e bene, la stagione precedente con il Verona“.