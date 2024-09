Manna lavora per Gennaio: Due rinforzi nel mirino per il Napoli

l DS del Napoli, Giovanni Manna, punta a rinforzare la rosa a gennaio: un esterno e un difensore centrale mancino gli obiettivi.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, non si ferma. Dopo un mercato estivo da protagonista, il DS azzurro guarda già alla sessione di gennaio per completare la rosa di Antonio Conte.

L’estate ha visto il Napoli investire circa 150 milioni di euro, con Manna che ha rivoluzionato la squadra. In difesa sono arrivati Alessandro Buongiorno e Rafa Marin, mentre Leonardo Spinazzola ha rinforzato la fascia sinistra. A centrocampo, McTominay e Gilmour hanno sostituito Cajuste e Gaetano, con Neres che ha preso il posto di Lindstrom. In attacco, il colpo Lukaku ha completato l’opera.

Gli obiettivi di Manna per gennaio

Guardando alla sessione invernale di mercato, Manna ha già due obiettivi chiari. Il primo è un esterno, e si parla di un possibile ritorno alla carica per Dedic del Salisburgo, che già in estate era finito nei radar del club. Il secondo obiettivo è un difensore per la fascia sinistra, che permetterebbe a Buongiorno di spostarsi al centro della difesa, rinforzando ulteriormente il reparto arretrato.

La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray in prestito potrebbe generare risorse utili per completare queste operazioni. Il mercato di gennaio si preannuncia quindi ancora ricco di sorprese per il Napoli, con Manna pronto a cogliere ogni opportunità per migliorare la rosa.