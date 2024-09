Conte: “McTominay e Gilmour alzano il livello e portano competizione. Nei grandi club nessuno ha il posto sicuro”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte sottolinea l’importanza di una rosa competitiva, esprimendo grande fiducia nei nuovi acquisti.

Nella conferenza stampa odierna, Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato anche dei nuovi acquisti Scott McTominay e Billy Gilmour, esprimendo entusiastica fiducia nelle loro capacità e nel loro impatto sul club partenopeo.

Conte ha dichiarato di aver ricevuto “ottime impressioni” dai due giocatori, sottolineando come la loro esperienza e qualità possano elevare il livello della squadra. “Ho avuto modo di conoscere McTominay e Gilmour durante la mia esperienza in Premier League come avversario, e sono due ragazzi seri e dotati di grande talento”, ha affermato Conte.

Il tecnico napoletano ha enfatizzato l’importanza della competizione interna come chiave per il successo di un grande club: “Portano competizione, e questa deve essere la nostra strada. Nei grandi club, nessuno può considerare il proprio posto sicuro. Dobbiamo costruire una rosa dove ogni giocatore deve meritare il proprio posto in campo”.

Conte ha anche ribadito l’importanza di pensare in grande e non da provinciali: “Nel tempo dobbiamo creare una rosa competitiva, senza posti prestabiliti. La nostra ambizione è quella di competere per qualsiasi trofeo importante”.

McTominay e Gilmour sono arrivati al Napoli per rinforzare il centrocampo e dare ulteriore spessore a una squadra che punta a raggiungere traguardi ambiziosi in Italia e in Europa. Resta ora da vedere se e come saranno impiegati nella sfida di domenica con il Cagliari.