McTominay scalpita: come può cambiare il Napoli di Conte

McTominay brilla con la Scozia e chiede spazio nel Napoli. Conte valuta il suo impiego già contro il Cagliari.

Scott McTominay si è presentato al Napoli con il biglietto da visita migliore: due gol in nazionale con la Scozia, contro Polonia e Portogallo. L’ex centrocampista del Manchester United ora spera in una maglia da titolare già nella trasferta di Cagliari.

Il Corriere dello Sport riporta che Antonio Conte sta valutando l’impiego di McTominay dal primo minuto, soprattutto se Anguissa non dovesse essere al top dopo gli impegni con il Camerun.

McTominay secondo quanto scrive l’edizione odierna del corriere dello Sport potrebe debuddattare contro il Cagliari:

“In linea di massima, comunque, all’Unipol Domus dovrebbe giocare per dieci/undicesimi la squadra schierata dal primo minuto contro il Parma, con una sola ma grande eccezione: Lukaku dall’inizio al centro dell’attacco (al posto di Raspadori).

Per la precisione: l’idea è che il tecnico possa schierare Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno nella difesa a tre; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa e Olivera nella linea a quattro di centrocampo; Politano e Kvara alle spalle di Rom. McTominay è pronto se Anguissa non dovesse essere ritenuto brillante dopo le fatiche con il Camerun per la Coppa d’Africa”.

L’inserimento di McTominay nel Napoli di Conte rappresenta una sfida tattica interessante. Il centrocampista scozzese non si accontenterà facilmente di un ruolo da comprimario, e le sue prestazioni in nazionale dimostrano che ha molto da offrire agli azzurri.