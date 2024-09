Pedullà: “De Laurentiis, errore grave sul rinnovo di Kvara”

Seconodo Alfredo Pedullà ADL gestisce male il rinnovo di Kvara da due anni. Il georgiano chiede 8 milioni, merita l’adeguamento.

Khvicha Kvaratskhelia continua a brillare con il Napoli, ma il suo rinnovo contrattuale resta un nodo da sciogliere. Alfredo Pedullà, nel corso di “Speciale Calciomercato”, ha criticato duramente la gestione di Aurelio De Laurentiis.

Il giornalista ha dichiarato: “Aurelio De Laurentiis ha commesso un errore gravissimo, non me lo sarei mai aspettato da lui. Da un anno e mezzo, due, gestisce malissimo la vicenda relativa al rinnovo di Kvara. Il calciatore avrebbe meritato da subito un adeguamento, è stato uno dei grandi artefici dello scudetto.”

Pedullà ha poi rivelato le richieste di Kvara: “Ora mi risulta che Kvaratskhelia chieda 8 milioni e non so se il Napoli sia disposto a darglieli o se il georgiano si accontenterà magari di percepirne 7”.

Il giornalista si chiede il motivo di tanto ritardo: “Perché ritardare tanto? Perché cercare di risparmiare?”

Con un gol e un assist in questo campionato, Kvara si conferma leader del Napoli di Antonio Conte. La questione del rinnovo potrebbe diventare cruciale per il futuro dell’attaccante georgiano in maglia azzurra.