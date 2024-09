Neres-Politano, ballottaggio per Cagliari-Napoli. Ecco cosa filtra

Conte indeciso tra Neres e Politano per la sfida al Cagliari. Kvaratskhelia verso il recupero, Lukaku pronto al debutto da titolare

Il Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con un dubbio di formazione: David Neres o Matteo Politano? Antonio Conte tiene sulla corda entrambi i giocatori per il ruolo di esterno destro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il ballottaggio è apertissimo: “Le percentuali dicono Politano 51% e Neres 49%.”

Neres, nonostante il poco minutaggio, ha già fornito due assist e scalpita per una maglia da titolare. La decisione finale verrà presa a ridosso della partita.

Buone notizie per Kvaratskhelia: il georgiano, monitorato negli ultimi giorni, dovrebbe rientrare a pieno regime con i compagni e la sua presenza a Cagliari non sembra in dubbio.

Anguissa è tornato ad allenarsi dopo gli impegni con il Camerun e si giocherà il posto con il nuovo acquisto McTominay, ma parte favorito.

La novità più attesa riguarda Romelu Lukaku: il belga è in pole per partire titolare al posto di Raspadori.

Il Napoli effettuerà la rifinitura sabato prima di volare in Sardegna. Conte sembra orientato a confermare gran parte della formazione che ha battuto il Parma, con l’eccezione di Lukaku dal primo minuto.